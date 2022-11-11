В Беларуси расходы на выплату пенсий в 2022 году составят более Br16 млрд

Расходы на выплату пенсий в 2022 году составят более Br16 млрд, сообщает Министерство труда и социальной защиты.

В декабре на выплату пенсий затратят Br1,5 млрд, из них Br68 млн - на их повышение согласно указу №397 от 10 ноября 2022 года "О повышении пенсий".

С 1 декабря этого года в соответствии с указом №397 повышаются все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца). В результате перерасчета размер трудовой пенсии будет повышен на 5%.

В Минтруда подчеркнули, что это третье повышение трудовых пенсий в текущем году. Ранее трудовые пенсии повышались в марте на 7% и августе на 10%.

Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в декабре 2022 года составит Br670. Таким образом, по сравнению с декабрем 2021 года пенсия увеличится на 23%.

В министерстве заметили, что размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.