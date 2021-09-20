В Беларуси пройдет Единый день безопасности дорожного движения

24 сентября по всей республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Позаботься о безопасности! Стань заметным на дороге!». Данное мероприятие направлено на профилактику травматизма среди пешеходов, велосипедистов и возчиков, а также популяризацию использования световозвращающих элементов.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам о том, что использование световозвращающих элементов в темное время суток является обязательным условием. Не рискуйте своей жизнью напрасно – обозначьте себя и своего ребенка!

Уважаемые пешеходы! Переходите проезжую часть дороги только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора, при этом убедитесь в полной безопасности своих действий.

На загородных дорогах передвигайтесь по обочине навстречу движению транспортных средств. В темное время суток используйте световозвращающие элементы.

Пешеходы на дороге – самые уязвимые.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными за рулем вне населенных пунктов, а также при подъезде к пешеходным переходам.

Уважаемые родители! Позаботьтесь о безопасности своих детей. Обеспечьте наличие фликеров на рюкзаках и верхней одежде в темное время суток.

Госавтоинспекция обращается к велосипедистам:

Велосипед, движущийся в непосредственной близости от автомобилей, в темное время суток должен быть заметен для водителей. Поэтому оборудуйте его световозвращателями и катафотами. Позаботьтесь о сохранности своей жизни – надевайте световозвращающие повязки и жилеты.

В очередной раз призываем всех граждан не быть в стороне и сообщать по телефону 715555 либо 102 о фактах нахождения в состоянии алкогольного опьянения на дороге водителей, пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома