В Беларуси произвели первый килограмм сахара из свеклы нового урожая. Сделали это на Слуцком сахарорафинадном комбинате, рассказали sb.by в пресс-службе концерна «Белгоспищепром».

Напомним, 6 сентября состоялся запуск комбината в Слуцке. Тогда же туда поступили первые 10 тысяч тонн сахарной свеклы для переработки.

- Всего в этом году на внутренний рынок планируется поставить 380 тысяч тонн сахара. В следующем - 400 тысяч тонн с учетом роста объемов производства в кондитерской отрасли, - рассказали в концерне.

К слову, мощность 4 имеющихся в стране предприятий по производству сахара позволяет перерабатывать около 5 млн тонн сахарной свеклы за сезон.

Фото пресс-службы «Белгоспищепрома».