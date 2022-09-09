В Беларуси произвели первый килограмм сахара из свеклы нового урожая
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В Беларуси произвели первый килограмм сахара из свеклы нового урожая. Сделали это на Слуцком сахарорафинадном комбинате, рассказали sb.by в пресс-службе концерна «Белгоспищепром».
Напомним, 6 сентября состоялся запуск комбината в Слуцке. Тогда же туда поступили первые 10 тысяч тонн сахарной свеклы для переработки.
- Всего в этом году на внутренний рынок планируется поставить 380 тысяч тонн сахара. В следующем - 400 тысяч тонн с учетом роста объемов производства в кондитерской отрасли, - рассказали в концерне.
К слову, мощность 4 имеющихся в стране предприятий по производству сахара позволяет перерабатывать около 5 млн тонн сахарной свеклы за сезон.
Фото пресс-службы «Белгоспищепрома».
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