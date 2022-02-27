В Беларуси проходит референдум по Конституции.

На территории Беларуси образовано 5510 участков для голосования на республиканском референдуме, в том числе 217 в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и 12 в воинских частях.

Сегодня участки для голосования будут открыты с 8.00 до 20.00.

Владельцы ID-карт или биометрических паспортов так же, как и владельцы обычных паспортов, могут проголосовать на референдуме. Кроме этого, для голосования можно использовать и пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, если там есть фотография, студенческий билет, удостоверение государственного служащего, а также предъявить справку, если она выдана органом внутренних дел взамен утерянного паспорта либо ID-карты.

Если гражданин зарегистрирован в одном месте, а проживает в другом, он должен подтвердить свое проживание на территории этого участка. Необходимо предъявить договор найма жилого помещения, зарегистрированный в установленном порядке, или иной документ. На основании такого документа комиссия может включить гражданина в список для голосования. Но при этом его нужно будет исключить из списка для голосования по основному месту проживания.

На голосовании созданы все необходимые условия для соблюдения санэпидтребований, предписанных Минздравом в рамках борьбы с распространением COVID-19. Это подбор соответствующих помещений, которые позволили бы обеспечить и дистанцию, и разведение потоков граждан, которые участвуют в голосовании, а также проветривание, уборка, дезинфекция, наличие антисептиков, средств индивидуальной защиты на участке. По аналогии с президентскими выборами 2020 года принято решение убрать передние шторки в кабинах для голосования. У граждан с СOVID-19, которые лечатся на дому, также не возникнет проблем при голосовании на референдуме. Такой гражданин должен обратиться в свою комиссию и заказать голосование на дому.

На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?

Поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов - соответственно "за" или "против". Причем знак в одном из квадратов можно ставить абсолютно любой. Если отметка будет поставлена в двух квадратах или не будет поставлена ни в одном, то такой бюллетень будет признан недействительным.

Референдум проводится путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования. Право участвовать в нем имеют граждане, достигшие 18 лет. Каждый участник референдума голосует лично.

Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.