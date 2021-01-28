В Беларуси проходит комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности ВС

В рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности началась поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов. Всего из запаса будет призвано порядка 300 человек. Об этом сообщили в Минобороны.

Продолжается снятие с хранения вооружения, военной техники, идет проверка ее технического состояния, контроль степени обученности личного состава, в том числе призываемого из запаса.

Танковые подразделения 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад на Обуз-Лесновском и Борисовском полигонах отрабатывают ведение огня штатным артиллерийским выстрелом из танков.

Несмотря на погодные условия, проверяемые подразделения успешно выполняют поставленные задачи.