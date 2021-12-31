В Беларуси продолжается всенародное обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь
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27 декабря 2021 г. на всенародное обсуждение вынесен проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.
С проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь можно ознакомиться на Национальном правовом Интернет-портале по ссылке https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/vsenarodnoe-obsuzhdenie-proekta-konstitutsii-respubliki-belarus/.
Проект в печатном виде доступен для ознакомления в публичных центрах правовой информации, функционирующих на базе областных и центральных районных (городских) публичных библиотек области.
Мнения граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также возможные предложения по его совершенствованию направляются в Национальный центр правовой информации одним из следующих способов:
- по электронной почте sbor@ncpi.gov.by;
- посредством электронной формы (https://sbor.pravo.by/);
- в письменном виде по адресу 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой «Конституция».
Координация работ по сбору откликов граждан по проекту изменений Конституции Республики Беларусь, вынесенному для всенародного обсуждения, проводится Национальным центром правовой информации.
Поступившие материалы будут обобщаться и систематизироваться.
Публичные центры правовой информации в Могилевскай области
- ПЦПИ при Белыничской центральной районной библиотеке
- ПЦПИ при Бобруйской городской библиотеке
- ПЦПИ при Быховской центральной районной библиотеке
- ПЦПИ при Глусской центральной районной библиотеке
- ПЦПИ при Горецкой центральной районной библиотеке
- ПЦПИ при Дрибинской центральной районной библиотеке
- ПЦПИ при Кировской центральной районной библиотеке
- ПЦПИ при Климовичской центральной районной библиотеке
- ПЦПИ при Кличевской центральной районной библиотеке
- ПЦПИ при Костюковичской центральной районной библиотеке
- ПЦПИ при Краснопольской центральной районной библиотеке
- ПЦПИ при Могилевской областной библиотеке им.В.И. Ленина
- ПЦПИ при Могилевской районной библиотеке
- ПЦПИ при Могилевской центральной городской библиотеке им. К.Маркса
- ПЦПИ при Осиповичской центральной районной библиотеке
- ПЦПИ при Кричевской центральной районной библиотеке
- ПЦПИ при Круглянской центральной районной библиотеке
- ПЦПИ при Мстиславской центральной районной библиотеке
- ПЦПИ при Славгородской центральной районной библиотеке
- ПЦПИ при Хотимской центральной районной библиотеке
- ПЦПИ при Чаусской центральной районной библиотеке
- ПЦПИ при Чериковской центральной районной библиотеке
- ПЦПИ при Шкловской центральной районной библиотеке