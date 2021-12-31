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В Беларуси продолжается всенародное обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

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В Беларуси продолжается всенародное обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

27 декабря 2021 г. на всенародное обсуждение вынесен проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.

С проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь можно ознакомиться на Национальном правовом Интернет-портале по ссылке https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/vsenarodnoe-obsuzhdenie-proekta-konstitutsii-respubliki-belarus/.

Проект в печатном виде доступен для ознакомления в публичных центрах правовой информации, функционирующих на базе областных и центральных районных (городских) публичных библиотек области.

Мнения граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также возможные предложения по его совершенствованию направляются в Национальный центр правовой информации одним из следующих способов:

  • по электронной почте sbor@ncpi.gov.by;
  • посредством электронной формы (https://sbor.pravo.by/);
  • в письменном виде по адресу 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой «Конституция».

Координация работ по сбору откликов граждан по проекту изменений Конституции Республики Беларусь, вынесенному для всенародного обсуждения, проводится Национальным центром правовой информации.

Поступившие материалы будут обобщаться и систематизироваться.

Публичные центры правовой информации в Могилевскай области

  1. ПЦПИ при Белыничской центральной районной библиотеке
  2. ПЦПИ при Бобруйской городской библиотеке
  3. ПЦПИ при Быховской центральной районной библиотеке
  4. ПЦПИ при Глусской центральной районной библиотеке
  5. ПЦПИ при Горецкой центральной районной библиотеке
  6. ПЦПИ при Дрибинской центральной районной библиотеке
  7. ПЦПИ при Кировской центральной районной библиотеке
  8. ПЦПИ при Климовичской центральной районной библиотеке
  9. ПЦПИ при Кличевской центральной районной библиотеке
  10. ПЦПИ при Костюковичской центральной районной библиотеке
  11. ПЦПИ при Краснопольской центральной районной библиотеке
  12. ПЦПИ при Могилевской областной библиотеке им.В.И. Ленина
  13. ПЦПИ при Могилевской районной библиотеке
  14. ПЦПИ при Могилевской центральной городской библиотеке им. К.Маркса
  15. ПЦПИ при Осиповичской центральной районной библиотеке
  16. ПЦПИ при Кричевской центральной районной библиотеке
  17. ПЦПИ при Круглянской центральной районной библиотеке
  18. ПЦПИ при Мстиславской центральной районной библиотеке
  19. ПЦПИ при Славгородской центральной районной библиотеке
  20. ПЦПИ при Хотимской центральной районной библиотеке
  21. ПЦПИ при Чаусской центральной районной библиотеке
  22. ПЦПИ при Чериковской центральной районной библиотеке
  23. ПЦПИ при Шкловской центральной районной библиотеке
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