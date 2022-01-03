В Беларуси продлевается ценовое регулирование на социально значимые товары. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №79 от 21 декабря 2021 года, сообщает БЕЛТА.

"В первом квартале 2022 года вводится ценовое регулирование на социально значимые товары. В 2022 году в целом сохраняются подходы, в том числе в отношении перечня социально значимых товаров, применявшиеся в 2021 году в соответствии с постановлениями МАРТ №59 и №60", - отметили в пресс-службе МАРТ.

Постановлением №79 устанавливается ряд ограничений: производителям - предельный максимальный норматив рентабельности в размере фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь-ноябрь 2021 года или не более 10%, импортерам - предельные максимальные надбавки импортера. Оптовой и розничной торговле - предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки).

Регулирование цен направлено на поддержание доступности жизненно важных продуктов для населения.

Постановление №79 вступает в силу с 1 января 2022 года и действует в течение 90 дней.