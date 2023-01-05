В Беларуси продлено регулирование цен на строительные материалы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 декабря 2022 года №981, официально опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Цены на строительные товары будут регулироваться до 1 января 2024 года. Документ принят в целях стабилизации ценовой ситуации в строительной отрасли.

В перечень регулируемых стройтоваров попали те, которые производятся или же ввозятся и продаются на внутреннем рынке индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (помимо тех, кто осуществляет розничную торговлю), и применяются при строительстве и производстве строительных материалов.

В списке более 40 наименований: необработанная древесина; гравий; галька; щебень или камень дробленый, используемый в качестве заполнителя бетона, балластного слоя автомобильных и железных дорог и для аналогичных целей; битум и асфальт природные; битумы твердые и горные породы, содержащие асфальтовый битум; кирпичи; плитки и строительные изделия из обожженной глины; алюминий и другое. Согласно постановлению №981, в этот перечень добавились вуали, сети, рогожи, матрасы, картон и прочие изделия из стекловолокна (кроме стеклотканей).

Постановление вступает в силу со дня принятия.

По материалам belta.by.