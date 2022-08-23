В Беларуси продлен период обмена банкнот образца 2000 года

В Беларуси устанавливается дополнительный период обмена денежных знаков образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Соответствующее решение содержится в указе Президента от 22 августа 2022 года №293 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь".

Выведенные из обращения купюры будут приниматься с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года в приходно-расходных кассах Национального банка, расположенных по адресу: г.Минск, ул.Толстого, 6.

Обмен банкнот образца 2000 года на банкноты и монеты образца 2009 года будет осуществляться без ограничений и без взимания вознаграждения в соответствии с установленным масштабом деноминации в соотношении 10000:1 (в соотношении Br10 000 в денежных знаках образца 2000 года к Br1 в денежных знаках образца 2009 года).

Обмениваться будут банкноты образца 2000 года номиналами от Br100 и выше. Связано это с тем, что банкноты образца 2000 года номиналами от Br1 до Br50 включительно в период действия указа от 4 ноября 2015 года №450 "О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь" обмену не подлежали.