В Беларуси при строительстве жилья используется до 90% материалов отечественного производства. Об этом в проекте "Страна говорит" на YouTube-канале БЕЛТА сообщил заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "МАПИД" Алексей Маслов.

По его словам, в этом году по причине санкций нехватка строительных материалов не ощущалась. "Порядка 90% по всем материалам - это производство местного характера, инертные материалы, цемент, металл. Поэтому, в принципе, особых вопросов с поставками не было, - рассказал Алексей Маслов. - Конечно, где-то отмечался, возможно, рост стоимости материалов. Но в принципе порядок ценообразования был отрегулирован профильным министерством, правительством и вопросов в этом не отмечается".

Из-за санкций либо необходимости импортных материалов нет ни одного сверхнормативного объекта, отметил замгенерального директора. "Пересмотрели аналоги по Российской Федерации, в принципе все вопросы закрываются", - подчеркнул он.

Как дополнил первый заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома Дмитрий Власик не возникает таких вопросов и в Брестском регионе. "В рамках многоквартирного жилья весомую долю занимают дома из конструкции КПД. Можно сказать, 100% у нас закрывает Брестский завод крупнопанельного домостроения - "Брестжилстрой". Он у нас работает круглосуточно. Поэтому простоев не было. Все идет планомерно, и в текущем году даже увеличено задание по сравнению с прошлым годом, с которым мы справимся без сомнения", - отметил первый зампредседателя.