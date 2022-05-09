В Беларуси празднуют День Победы (смотрите онлайн)

В Беларуси сегодня отмечают один из самых важных праздников в истории страны - День Победы. Для жителей республики это не только праздничный день, но еще и день памяти, глубокого уважения и благодарности советским воинам, труженикам тыла, партизанам и подпольщикам - всем, кто приближал Победу.

77 лет назад, 9 мая 1945-го, была одержана Победа в Великой Отечественной войне, которая длилась 1418 дней и ночей. Советский народ сыграл решающую роль в борьбе против фашизма и вынес на своих плечах основную тяжесть войны, определив будущее всей мировой цивилизации.

Беларусь первой из союзных республик приняла на себя массированный удар фашистских захватчиков, став ареной самых крупных битв. Первыми наступление врага отбивали пограничники и передовые подразделения войск прикрытия. Вражеская авиация бомбила железнодорожные узлы, аэродромы, а также Брест, Гродно, Волковыск, Барановичи и другие белорусские города.

Однако, несмотря на проявленные мужество и героизм, территория Беларуси к началу сентября 1941 года была оккупирована немцами. После начала оккупации в Беларуси развернулось невиданное по своей массовости и упорству сопротивление врагу. Главной формой всенародной борьбы стало партизанское движение, в котором за годы Великой Отечественной войны участвовали более 374 тыс. партизан, свыше 70 тыс. человек насчитывало антифашистское подполье. В партизанских отрядах вместе с белорусами сражались представители разных народов Советского Союза и антифашисты из европейских стран. В годы войны существовало около 30 партизанских зон, территорию которых немцам так и не удалось оккупировать.

За время войны врагом на территории Беларуси было уничтожено 209 городов и городских поселков, 9,2 тыс. деревень. Фашисты разрушили более 100 тыс. предприятий, уничтожили тысячи образовательных и медицинских учреждений. Гитлеровцы провели в Беларуси свыше 140 карательных операций. Трагическим символом массового уничтожения мирного населения стала деревня Хатынь, в которой были убиты 149 жителей и сожжены 28 дворов.

На территории Беларуси существовало около 250 лагерей советских военнопленных и 350 мест принудительного содержания населения. В их числе четвертый по величине в Европе лагерь смерти - Тростенец, где были уничтожены 206,5 тыс. человек.

В боевых действиях в годы войны участвовали 34,4 млн советских военнослужащих, в том числе свыше 1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси. По данным современных исследователей, за годы Великой Отечественной войны погибли от 2,5 до 3 и более млн жителей Беларуси.

В летописи Беларуси не было битвы более жестокой, чем Великая Отечественная война, не было подвига значительнее, чем подвиг советского солдата, защитившего Родину от врага, спасшего человечество от нацизма. Память о страшной войне и Великой Победе не может угаснуть: она навечно вписана в историю Отечества и каждой белорусской семьи. Пережитая трагедия и достигнутая Победа - вечный источник боли и горечи, гордости и славы белорусского народа.

Все дальше и дальше отдаляет нас время от событий Великой Отечественной войны, но подвиги погибших в боях, печаль о миллионах невинных жертв и трагедия оккупации остаются в сознании людей старшего поколения, хранятся в памяти их детей, внуков и правнуков.

В этом году ко Дню Победы в Великой Отечественной войне приурочено 150 различных мероприятий, акций, проектов, конкурсов, автопробегов, которые проходят по всей стране. 9 мая в ходе республиканской акции "Беларусь помнит" состоится шествие поколений. Сформированная колонна участников пройдет к монументу Победы и возложит венки. Впервые в шествии не будут принимать участие ветераны, но они будут присутствовать на ритуальной площадке у монумента Победы. Возглавлять колонну будут представители учащейся молодежи, военно-патриотических классов, клубов и училищ. Завершится праздник праздничным концертом на площади Победы. Традиционно в 23.00 финальной точкой праздника станет салют.