В Беларуси появился сайт для молодежи

Молодежь.бел — так называется основной государственный информационный ресурс в сфере молодежной политики.
На сайте будет размещаться самая актуальная и полезная информация для молодых людей со всех уголков страны.
Учащиеся и студенты могут узнать о льготах и специальных фондах, молодые специалисты — о гарантиях по предоставлению первого места работы и компенсациях. Для молодых семей собрали информацию о пособиях, обеспечении жильем и государственной адресной помощи. Целый раздел посвятили призывникам: как стать на воинский учет, как проходит призыв и кому полагается отсрочка.
Получить портрет современного молодого гражданина нашей страны можно будет, заглянув в статистический обзор. Представленная информация расскажет, сколько юношей и девушек проживает в нашей стране, кем работают и чем увлекаются, какие ценности разделяют.
Блок «Структура государственной молодежной политики» расскажет о том, какие институты власти координируют молодежную политику и в чем заключаются их полномочия. В отдельном блоке аккумулированы сайты гор- и райисполкомов, чтобы была возможность получить актуальную информацию из своего региона. Найдутся там и ссылки на странички исполнительной власти в социальных сетях.
Также на сайте собрана актуальная информация о молодежных общественных организациях, публикуются последние новости о молодежном движении страны, образовании, науке и творчестве.
К слову интернет-портал адаптирован и под мобильные устройства, работает на русском и белорусском языках. Есть также версия для слабовидящих