В Беларуси появился сайт для молодежи

Молодежь.бел — так называется основной государственный информационный ресурс в сфере молодежной политики.

На сайте будет размещаться самая актуальная и полезная информация для молодых людей со всех уголков страны.

Учащиеся и студенты могут узнать о льготах и специальных фондах, молодые специалисты — о гарантиях по предоставлению первого места работы и компенсациях. Для молодых семей собрали информацию о пособиях, обеспечении жильем и государственной адресной помощи. Целый раздел посвятили призывникам: как стать на воинский учет, как проходит призыв и кому полагается отсрочка.

Получить портрет современного молодого гражданина нашей страны можно будет, заглянув в статистический обзор. Представленная информация расскажет, сколько юношей и девушек проживает в нашей стране, кем работают и чем увле­каются, какие ценности раз­деляют.

Блок «Структура государственной молодежной политики» рас­скажет о том, какие институты влас­ти координируют молодежную политику и в чем заключаются их полномочия. В отдельном блоке аккумулиро­ваны сайты гор- и рай­исполкомов, чтобы была возможность получить актуальную ин­формацию из своего региона. Найдутся там и ссылки на стра­нички исполнительной власти в социаль­ных сетях.

Также на сайте собрана актуальная информация о молодежных общественных организациях, публикуются последние новости о молодежном движении страны, образовании, науке и творчестве.

К слову интернет-портал адаптирован и под мобильные устройства, работает на русском и белорусском языках. Есть также версия для слабовидящих