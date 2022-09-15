В Беларуси посеяна почти четверть озимых

На утро 15 сентября озимые зерновые культуры посеяны на 366 тысячах гектаров -- 24 процента запланированной площади. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В Брестской области семена легли в почву на 21 проценте площадей, Витебской -- 24, Гомельской -- 14, Гродненской -- 24, Минской -- 29, Могилевской -- 32.

Одновременно идет уборка урожая текучего года. В сельхозорганизациях намолочено 8 миллионов тонн зерна и 900 тысяч тонн рапса. А с учетом всех категорий хозяйств общий сбор достиг 9,1 миллиона. Приближается к финишу уборка поздних культур. Гречиха обмолочена на 72 проценте площадей, просо – 76.