В Беларуси посеяли 41 процент озимых

На утро 21 сентября посеяны 622 тысячи гектаров озимых зерновых культур – 41 процент запланированной площади. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В Брестской области семена легли в почву на 43 процентах площадей, Витебской – 36, Гомельской – 26, Гродненской – 45, Минской – 48, Могилевской – 46.

Убрано 11 процентов сахарной свеклы и 33 – картофеля. Обмолочено 2 процента кукурузы на зерно. Каждый гектар дает по 71 центнеру – на 10 больше, чем годом ранее. На силос и зеленый корм убрано 37 процентов запланированных площадей.