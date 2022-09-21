Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

В Беларуси посеяли 41 процент озимых

sb.by 1 0

В Беларуси посеяли 41 процент озимых

На утро 21 сентября посеяны 622 тысячи гектаров озимых зерновых культур  41 процент запланированной площади. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В Брестской области семена легли в почву на 43 процентах площадей, Витебской – 36, Гомельской – 26, Гродненской – 45, Минской – 48, Могилевской – 46.

Убрано 11 процентов сахарной свеклы и 33 – картофеля. Обмолочено 2 процента кукурузы на зерно. Каждый гектар дает по 71 центнеру  – на 10 больше, чем годом ранее. На силос и зеленый корм убрано 37 процентов запланированных площадей.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »