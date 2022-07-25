В Беларуси посевные площади рапса превысили 400 тыс. га, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию Дмитрий Лужинский.

"Рапс относится к наиболее прибыльным и продуктивным культурам. И ее возделывание, уже начиная с урожайности 20-25 ц/га, является высоко прибыльным делом. Поэтому хозяйства охотно идут на выращивание озимого рапса. Посевные площади у нас в стране превысили в целом по рапсу 400 тыс. га, но надо иметь в виду, что выгоднее, прибыльнее и для экономики, и для наших производителей производить собственное рапсовое масло и на основе него получать продукты питания, продукты химической промышленности, ту же самую лакокрасочную продукцию. Да и, собственно говоря, масло можно использовать и как источник для производства топлива. Потому что биодизель - это не что иное, как преобразованное растительное масло. Соответственно, выращивая такую культуру, мы можем себя и топливом обеспечить, и питанием, и кормом для скота, и сырьем для химической промышленности. То есть универсальная культура", - рассказал Дмитрий Лужинский.

По его словам, любая культура, которая обладает высокой урожайностью, очень требовательна к почвам, климату и особенно к технологиям возделывания. "Если мы хотим получить хороший урожай, то самое главное технологии, которые разработаны учеными, соблюдать до мелочей, и тогда можно получить в наших условиях, как это уже на некоторых хозяйствах доказано, и 100 ц/га зерновых, и 60 ц/га рапса, и по зернобобовым до 40 ц/га можно получить. То есть практически удвоить те показатели, которые имеет сельское хозяйство в настоящее время", - отметил замгендиректора.

"Важное значение имеет тот фактор, что нам нужно все-таки как можно быстрее создать сорт или гибрид рапса, который хорошо бы зимовал, не болел, был бы устойчивым к вредителям. И наши ученые продолжают дальнейшее усовершенствование. Мы ведем работу над созданием более высокой концентрации масла в сортах этой культуры", - дополнил Дмитрий Лужинский.