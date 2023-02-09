В Беларуси под яровой сев накоплено более 40% минеральных удобрений
3 0
В Беларуси под яровой сев накоплено 40,7% минеральных удобрений, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
По состоянию на 8 февраля под яровой сев 2023 года накоплено 494,5 тыс. т действующего вещества минеральных удобрений, что составляет 40,7% от плана. В том числе азотных удобрений накоплено 217,1 тыс. т - это 43,4% от плана, фосфорных - 44,5 тыс. т (20,7%), калийных - 232,9 тыс. т (46,7%).
Кроме того, под яровой сев вывезено 36,4 млн т органических удобрений - 76,4% к плану.
По материалам belta.by.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Поступить в вуз без экзаменов? Рассказываем о возможности заключения договоров на целевую подготовку
-
Экскурсия в мир криминалистики
-
Белорусской федерации футзала исполнилось 30 лет
-
В Беларуси под яровой сев накоплено более 40% минеральных удобрений
-
Суперфинал городского этапа конкурса «Учитель года» пройдет в Могилеве 10 февраля