В Беларуси под яровой сев накоплено более 40% минеральных удобрений

В Беларуси под яровой сев накоплено 40,7% минеральных удобрений, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 8 февраля под яровой сев 2023 года накоплено 494,5 тыс. т действующего вещества минеральных удобрений, что составляет 40,7% от плана. В том числе азотных удобрений накоплено 217,1 тыс. т - это 43,4% от плана, фосфорных - 44,5 тыс. т (20,7%), калийных - 232,9 тыс. т (46,7%).

Кроме того, под яровой сев вывезено 36,4 млн т органических удобрений - 76,4% к плану.

По материалам belta.by.