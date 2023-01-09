В Беларуси под яровой сев накоплено 30,7% минеральных удобрений, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 9 января под яровой сев 2023 года накоплено 372,1 тыс. т действующего вещества минеральных удобрений, что составляет 30,7% от плана. В том числе азотных удобрений - 151 тыс. т (30,2%), фосфорных - 33,6 тыс. т (15,7%) и калийных - 187,5 тыс. т (37,6%).

Кроме того, под яровой сев вывезено 29,5 млн т органических удобрений - это 61,7% к плану.

По материалам belta.by.