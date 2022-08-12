В Беларуси под меднаблюдением находятся 13 тыс. наркозависимых

В Беларуси под медицинским наблюдением находятся 13 тыс. наркозависимых, сообщил журналистам начальник Республиканского центра наркологического мониторинга и превентологии ГУ "Республиканский научно-практический центр психического здоровья" Артем Малмыгин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Министерством здравоохранения на постоянной основе проводится мониторинг наркологической ситуации в Республике Беларусь по ряду ключевых показателей. По состоянию за 6 месяцев 2022 года в республике насчитывалось около 13 тыс. человек, которые состоят под медицинским наблюдением в связи с употреблением наркотиков. Из них порядка 7 тыс. человек - с синдромом зависимости от наркотиков. Необходимо отметить, что за последние годы эта цифра выросла. К сожалению, втягиваются в наркопотребление и несовершеннолетние. Порядка 72 человек находятся под профилактическим медицинским наблюдением", - рассказал Артем Малмыгин.

Начальник центра подчеркнул: противодействие наркопотреблению должно носить комплексный характер. "Всеми министерствами и ведомствами должны приниматься меры, направленные на фиксацию, а также нейтрализацию факторов, которые могут способствовать вовлечению населения в наркопотребление, а также информирование широких слоев населения, представителей различных социально-демографических групп белорусского общества, в том числе молодежи, подростков, о негативном влиянии наркотических средств на здоровье человека. В этой связи Министерством здравоохранения, наркологической службой проводится большая работа по профилактике наркопотребления среди несовершеннолетних. В первую очередь она проводится в форме лекций, где показывается, что наркомания - это заболевание с тяжелой зависимостью, которая оказывает мощнейшее деструктивное влияние на здоровье человека и зачастую приводит к смерти. Кроме того, проводится работа среди педагогов с целью доведения информации о внешних признаках наркотического потребления, чтобы они могли обратить внимание на таких учащихся", - сказал он.

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Чаще всего любопытство толкает подростка попробовать наркотики, дополнила врач психиатр-нарколог Минского городского наркологического центра Елена Лиля. "Часто подростки говорят, что просто любопытно или друг предложил. Любопытство - это более частая версия. Подростку 14-15 лет - важнее мнение сверстника, чем родителя", - рассказала она.

На данный момент, в наркологическом отделении центра наблюдаются шесть подростков на диспансерном учете и 14 - на профилактическом. "Шесть - это где уже установлен диагноз зависимости, и дети, к сожалению, поздно замечены были, когда уже практически сформировалась болезнь. Тут уже только профилактировать срывы и добиваться более стойкой ремиссии. И 14 человек - это профилактическое наблюдение, где были пробы, где в принципе еще можно оказать хорошее воздействие. И многих потом снимаем с наблюдения, если активно работают ребенок и родители, - отметила врач. - Мы рассказываем и об ответственности. Потому что часто идет и употребление, и распространение. Поэтому тоже захватываем эту тему".

Елена Лиля добавила: в профилактической работе с подростками нужно активно использовать интерактивные мероприятия. "Важно заинтересовать ребенка, преподнести это так, чтобы запомнилось", - подчеркнула специалист.

По материалам БЕЛТА­