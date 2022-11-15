В Беларуси почти на 100% выполнен план по закладке продукции в стабфонды

В Беларуси почти на 100% выполнены планы по формированию стабфондов и заключению договоров с торговыми сетями. Об этом на пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

В своем выступлении министр подчеркнул, что в стабилизационные фонды страны закладывается продукция, которая должна пойти на социальные объекты и в торговлю.

"В этом году мы заложим в стабилизационные фонды на 30% сельхозпродукции больше, чем в прошлом. На данный момент порядок стабфондов полностью определен. Так, все сельхозпроизводители страны до 15 ноября должны полностью обеспечить закладку запланированного объема, а торговые сети должны заключить договоры на это количество продукции", - рассказал Игорь Брыло.

По его словам, на данный момент в Беларуси почти на 100% выполнены планы и по закладке продукции в стабфонды, и по заключению договоров.

Кроме того, говоря об убыточных предприятиях, министр отметил, что их количество каждый год уменьшается. "Так, ежегодно около 10 таких хозяйств восстанавливаются либо присоединяются к более крупным предприятиям. Думаю, что на протяжении 2-3 лет проблема с подобными хозяйствами будет решена", - подытожил министр сельского хозяйства и продовольствия.