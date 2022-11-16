В Беларуси по программе «Семейный капитал» открыто более 119,87 тыс. депозитов

На 1 ноября 2022 года для многодетных семей открыто 119 872 депозитных счета "Семейный капитал", сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В частности, 82,5 тыс. депозитных счетов открыто на сумму $825 млн и 37,3 тыс. - на сумму Br886 млн.

На 1 ноября 2022 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 63 926 заявлений. Из них 53 902 - на улучшение жилищных условий, 5582 - на получение медицинских услуг, 4438 - образования и 4 - на приобретение товаров для инвалидов.

Принято 61 437 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала. Больше всего таких решений принято в Брестской области - 13 124, далее идут Минская область - 10 474, Гомельская область - 9793, Минск - 8570, Гродненская - 7210, Могилевская - 6254 и Витебская области - 6012.

В Минтруда пояснили, что семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых родился (усыновлен, удочерен) третий или последующий ребенок.

С 1 января 2022 года его размер составляет Br25 995.