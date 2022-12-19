В Беларуси по итогам года квартирами должны быть обеспечены 8334 многодетные семьи. Об этом в проекте "Страна говорит" на YouTube-канале БЕЛТА сообщил заместитель начальника главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко.

"По республике по многодетным семьям у нас годовое задание - на строительство жилья направлено должно быть 9675 семей, должно быть обеспечено квартирами полностью 8334 семьи. За январь - октябрь направлено 84%. Это большой процент, судя по опыту прошлых лет, и он вселяет уверенность в том, что мы этот план выполним и, надеюсь, даже перевыполним", - рассказал Александр Авраменко.

Как дополнила начальник отдела правового регулирования и реализации жилищной политики управления жилищной политики Мингорисполкома Анжелика Дайнеко, в Минске среди очередников многодетных прибавляется ежегодно где-то на 1-1,2 тыс. А строится чуть больше, чем становится на учет, - уточнила она. - Делаем все возможное для этого. Предоставляем различные по возможности варианты строить с государственной поддержкой. Ежегодно доводится правительством задание по направлению на улучшение жилищных условий многодетных семей. На этот год Минску доведено задание 1226 семей направить. На сегодняшний день у нас направлено 947 семей. Но недавно поступило достаточно объектов еще. Сейчас идет работа в районных администрациях по направлению. Есть все возможности для того, чтобы выполнить это задание".