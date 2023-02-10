В Беларуси планируют ограничить ввоз отходов пластмасс. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ольга Сазонова, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила специалист, по инициативе Беларуси на площадке ЕАЭС активно продолжается работа по введению единой меры нетарифного регулирования в отношении ввозимых на таможенную территорию союза отходов из пластмасс.

"На данный момент в Беларуси регулируют ввоз опасных отходов, однако в этот перечень не входят отходы из пластмасс. Включены только отходы пластмасс, которые загрязнены особыми опасными веществами и стойкими органическими загрязнителями, иные же виды отходов пластмасс ввозятся без разрешения. При этом планируется, что для всех стран ЕАЭС будет введен единый порядок и ввоз отходов пластмасс на территорию нашей страны будет осуществляться только на основании разрешительных документов", - пояснила Ольга Сазанова.

При этом, по ее словам, если ввоз таких отходов будет касаться третьих стран, то он будет осуществляться по лицензии, которую выдает Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Минприроды.

"Также хочу отметить, что в принципе ввоз отходов на территорию Беларуси возможен только с целью использования. Мы продолжим работу в этом направлении и будем корректировать нормативно-правовые акты, регулирующие данные вопросы", - резюмировала начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды.

БЕЛТА