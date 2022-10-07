В Беларуси планируют внедрить услугу по высылке отправлений через почтомат. Об этом на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню почты, рассказала заместитель генерального директора РУП "Белпочта" по эксплуатационной работе Елена Дроздович, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас предприятие ставит задачу по улучшению качества предоставления услуг для пользователей. "Делаем акцент на цифровизацию услуг. За последние годы мы внедрили национальную электронную почтовую систему, упростили механизм выдачи почтовых отправлений при помощи SMS-кода и перенаправления на почтомат. В августе мы внедрили электронную авансовую систему для юридических лиц, которая позволяет оперативно рассчитываться за определенные услуги. Этот формат помогает приблизить услуги к потребителю", - рассказала Елена Дроздович.

Помимо этого, перед организацией стоит задача по развитию сети почтоматов, которых в Беларуси уже около 40. "Благодаря почтоматам можно выдавать международные почтовые отправления. Мы пошли дальше и уже тестируем функционал по пересылке: сам клиент сможет выслать отправление, используя почтомат. Также работаем над тем, чтобы начать сдавать в аренду ячейки почтоматов для интернет-магазинов", - добавила представитель "Белпочты".

РУП "Белпочта" является членом Всемирного почтового союза с 1947 года и вносит весомый вклад в развитие почтового мирового сообщества. С учетом акта Всемирного почтового союза предприятие обеспечивает обмен международными почтовыми отправлениями со 192 странами. "В связи с нынешней ситуацией в мире есть некоторые вопросы по доставке международных почтовых отправлений, но "Белпочта" их решает и ищет альтернативные пути по пересылке международных отправлений", - рассказала заместитель гендиректора.

Сеть почтовой связи насчитывает около 3 тыс. объектов, а логистическая система - более 1,5 тыс. автомобилей. Предприятие обеспечивает прием и доставку почтовых отправлений по всей территории Беларуси. "Белпочта" предоставляет полный перечень почтовых услуг: письменная корреспонденция, почтовые карточки, посылки, отправление ускоренной почтой, пенсионные выплаты на дому, а также ряд непрофильных услуг (прием платежей, банковские услуги).

Предприятие также активно развивает электронную коммерцию, собственный интернет-магазин и сотрудничает с маркетплейсами. "Национальный оператор почтовой связи не стоит на месте. Мы развиваемся и внедряем в свою работу более современные услуги", - заключила Елена Дроздович.