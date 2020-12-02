В Беларуси планируется переформатировать пенсионную систему, чтобы сохранить стабильность пенсионного обеспечения. Об этом 2 декабря заявил премьер-министр Роман Головченко, представляя программу деятельности правительства до 2025 года в Палате представителей.

— Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей, — отметил глава правительства.

По словам Р. Головченко, правительство работает над подходами для поддержки среднего уровня пенсии по возрасту не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране. Кроме того, в правительстве намерены активизировать работу с организациями, где уровень средней зарплаты установился ниже среднего значения в отрасли. Также планируется перейти на новые критерии установления минимальной зарплаты не ниже 30% от прогнозного значения средней зарплаты в месяц по республике.

— Для работников бюджетной сферы в меру возможностей бюджета предусмотрено поэтапное повышение размера базовой ставки. В реальном секторе экономики будет сохранен принцип зарабатывания денег через повышение производительности труда. Акцент будет сделан на стимулировании работников за высокоэффективный труд, совершенствовании системы мотивации управляющего персонала, — отметил Р. Головченко.