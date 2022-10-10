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В Беларуси озимые зерновые посеяны на 82,2% площадей

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В Беларуси озимые зерновые посеяны на 82,2% площадей

В Беларуси озимые зерновые на зерно посеяны на 1,260 млн га, что составляет 82,2% от плана. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) в сельскохозяйственных организациях убраны на 2,205 млн га, что составляет 89,3% от плана. В Брестской области убрано 92% площадей (369,8 тыс. га), Витебской - 98,5% (352,3 тыс. га), Гомельской - 86,1% (359,4 тыс. га), Гродненской - 89,4% (318,1 тыс. га), Минской - 86,2% (466,2 тыс. га), Могилевской - 86% (340,1 тыс. га). Всего в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах намолочено 8,269 млн т зерна.

Кукурузу на зерно в Беларуси убрали с 38,4 тыс. га (12,7%), намолотили 279,7 тыс. т при средней урожайности 72,9 ц/га. Сахарная свекла убрана на площади 40,7 тыс. га, что составляет 43,6% к плану. Картофель убрали с 18 тыс. га площадей, или 69,1% от запланированного. Другие овощи убраны с 3,6 тыс. га площадей - это 53,3% от плана.

Кукурузу на силос и зеленый корм убрали с 641,5 тыс. га, или 69% от запланированной площади.

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