В Беларуси осталось засеять 7,3% площадей озимых, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на утро 7 октября, посеяно 1,35 млн га озимых зерновых (92,7%) при плане в 1,456 млн га. Брестская область завершила сев. В Минской области посеяно 324,3 тыс. га (94,2%), в Витебской - 204,6 тыс. га (88,5%), в Гродненской - 189,9 тыс. га (96,4%), в Гомельской - 189,7 тыс. га (79,7%), в Могилевской - 206,8 тыс. га (98,2%).

Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны с 2,145 млн га (90,9% от запланированной площади). Намолочено 6,616 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн т. Далее следуют Брестская - более 1,2 млн т, Гродненская - более 1,1 млн т. В Могилевской области намолочено 871,6 тыс. т, Гомельской - 835,6 тыс. т, Витебской - 790,5 тыс. т.