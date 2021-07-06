В Беларуси определили организации, имеющие право на собственное знамя

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июля подписал указ №258 "Об официальных геральдических символах", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В документе определены перечни органов и организаций, имеющих право на учреждение знамен, и лиц, уполномоченных на ношение форменной одежды.

Поскольку знамя является почетным символом чести, доблести и славы (воинской или трудовой), в перечень включены все ведомства, у которых сегодня есть учрежденные знамена, а также ряд дополнительных структур для их возможного поощрения за особые заслуги перед страной. Среди них правительство, обе палаты парламента, Конституционный cуд, Государственный секретариат Совета безопасности, иные госорганы и организации.

По указу лицами, уполномоченными на ношение форменной одежды, являются судьи, прокурорские работники, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и военизированных структур, служб инкассации банков, суворовцы, кадеты и другие. Форменная одежда подчеркивает особый статус таких лиц и указывает на их служебную или иную ведомственную принадлежность.