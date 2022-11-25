В Беларуси определены требования к организации дистанционного образования в вузах. Соответствующее постановление Совета Министров опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Постановлением Министерства образования от 8 ноября 2022 г №430 установлены требования к организации образовательного процесса при реализации образовательных программ высшего образования в дистанционной форме получения образования в учреждениях высшего образования.

Согласно документу подготовка специалистов в дистанционной форме может осуществляться по специальностям высшего образования, за исключением специальностей, по которым не допускается получение высшего образования в дистанционной форме, определенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2022 г. № 518 "О реализации Закона Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-З "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании".

Определены условия организации образовательного процесса на базе учреждений высшего образования в дистанционном формате. Для этого необходимо наличие электронных образовательных ресурсов по учебным дисциплинам учебных планов специальностей. Кроме этого должна быть система электронного обучения, которая включает программные и технические средства, электронные образовательные ресурсы, обеспечивающие освоение обучающимися образовательных программ или их частей, взаимодействие участников образовательного процесса, а также мониторинг и протоколирование выполнения субъектами образовательного процесса различных видов учебной деятельности, включая регистрацию цифрового следа обучающегося - систематизированный набор верифицированных цифровых данных о результатах учебной деятельности обучающегося, организацию и проведение аттестации, регистрацию цифрового следа преподавателя и другое.

Для обеспечение образовательного процесса необходимо наличие электронной образовательной среды, в которую включена система электронного обучения, электронные образовательные ресурсы, электронные информационные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и другое. Должен быть личный кабинет обучающегося, который обеспечит защищенный персонализированный доступ в электронную образовательную среду. А также процедура прокторинга - верификация личности обучающегося и подтверждения результатов прохождения аттестации с помощью технических средств контроля или контролирующего лица, специально уполномоченного вузом. Для этого должны быть современные технические средства для процедуры прокторинга с помощью технических средств, позволяющих осуществлять идентификацию личности обучающегося, контроль постоянного присутствия его в месте прохождения аттестации, отсутствия подмены обучающегося, регистрация возможных попыток нарушения установленных правил проведения аттестации со стороны обучающегося и другое.

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательными стандартами специальностей и учебными планами специальностей учреждений высшего образования согласно учебным программам.

При получении дистанционного образования аттестация студентов проводится в определенных форматах: текущая - как в очном, так и дистанционном и промежуточная аттестация: в очном формате по итогам всех семестров во время лабораторно-экзаменационных сессий или в комбинированном формате - по итогам каждого учебного года: за первый семестр учебного года - в дистанционном формате с применением процедуры прокторинга по мере готовности обучающегося к аттестации в течение семестра, за второй семестр учебного года - в очном формате во время лабораторно-экзаменационной сессии в конце учебного года. Итоговая аттестация проводится в очном формате.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.