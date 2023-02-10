В Беларуси ограничили надбавки импортеров при закупке запчастей и ряда других ресурсов

Ограничен уровень надбавок импортеров и оптовых надбавок к отпускной цене производителя при закупке определенных ресурсов. Об этом информирует правительство Беларуси, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Во-первых, становится больше товаров, подпадающих под ценовое регулирование. Определены верхние лимиты надбавок импортера и оптовых надбавок к отпускным ценам изготовителей на транспорт, машины и оборудование, запчасти (кроме тех, что б/у), ветпрепараты для животных для сельского хозяйства, а также на семена и шрот (жмых) подсолнечный, соевый, рапсовый.

Во-вторых, утверждается норматив рентабельности для нахождения величины прибыли, которая включается в отпускные цены производителей.

В-третьих, что касается обоснования импортерами контрактных цен на ввозимую продукцию, то используемая оптовая надбавка не может быть больше предельной оптовой, причем не имеет значения, сколько юрлиц и ИП участвуют в сбыте.

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