В Беларуси официально признана профессия «флорист»

В Беларуси официально признали профессию «флорист», внеся ее в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Теперь работники данной отрасли смогут повышать профессиональный разряд и квалификацию.

Согласно документу, флорист третьего разряда должен ориентироваться в видах и названиях цветов и ботанических материалов, владеть различными способами обработки срезанных цветов и разбираться в оборудовании для первичной обработки материалов.

От специалиста четвертого разряда требуется умение создавать круглые, каскадные и ассиметричные композиции из живых цветов и других природных материалов в спиральной и параллельной техниках.

Флорист пятого разряда кроме всего упомянутого должен обладать навыком декорирования структурных букетов необычных форм (в разных техниках).

minsknews.by