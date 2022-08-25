В Беларуси объявлен желтый уровень опасности на 25 августа из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем - плюс 28-33.