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Погода

В Беларуси объявлен желтый уровень опасности на 25 августа из-за жары

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В Беларуси объявлен желтый уровень опасности на 25 августа из-за жары

В Беларуси объявлен желтый уровень опасности на 25 августа из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем - плюс 28-33.

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