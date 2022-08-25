В Беларуси объявлен желтый уровень опасности на 25 августа из-за жары
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В Беларуси объявлен желтый уровень опасности на 25 августа из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем - плюс 28-33.
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