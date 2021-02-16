В Беларуси объявлен конкурс на лучший дизайн световозвращающей одежды и аксессуаров

Белорусский клуб автомототуризма (БКА) объявляет конкурс среди молодежи на лучший дизайн световозвращающей одежды, сумок или аксессуаров "БКА и БелАПДИиМИ за безопасность!". Об этом сообщили в Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам.

Социальная направленность этой инициативы не только в повышении уровня безопасности на белорусских дорогах, но и в содействии созданию инклюзивного общества, в котором люди с инвалидностью и без инвалидности имеют равные возможности для получения образования, творческого самовыражения и карьерного роста.

В конкурсе могут участвовать молодые авторы от 14 до 31 года. Для этого они должны отправить свой вариант креативного макета световозвращающей продукции на электронный адрес k.polyakova@bka.by. Конкурсные работы принимаются с 15 февраля по 15 марта 2021 года.

Жюри проголосует за лучший дизайн, который затем будет пущен в производство: световозвращающая продукция будет изготовлена на предприятии, где работают люди с инвалидностью.

Кроме того, все конкурсанты получат сертификат об участии, а 5 победителей - еще и членство в ОО "БКА". Оно может быть нескольких видов: стандартный (самый популярный), семейный (возможность закрепить за одной карточкой 2 автомобиля), велостиль (для владельцев велосипедов) либо взаимный (для людей с инвалидностью и членов их семей). Или победители смогут получить билеты на выбор: на выставку в Национальный художественный музей, в кинотеатр "Беларусь" на просмотр фильма, на спектакль в театр им. М. Горького.