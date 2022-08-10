В Беларуси намолотили более 3,8 млн тонн зерна

В Беларуси намолотили более 3,8 млн т зерна. Об этом корреспонденту рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"Согласно оперативной информации, на утро по стране намолочено 3836,6 тыс. т зерна при средней урожайности 37,7 ц/га. В прошлом году на аналогичный период урожайность зерновых была ниже и составляла 32 ц/га", - рассказали в министерстве.

По данным на 10 августа, в Брестской области убрано 78,1% площадей от плана (270,2 тыс. га), Витебской - 29,4% (106,4 тыс. га), Гомельской - 55,2% (191,5 тыс. га), Гродненской - 40% (122,2 тыс. га), Минской - 45,4% (203,6 тыс. га), Могилевской - 37,5% (124,6 тыс. га).

Пивоваренный ячмень белорусские аграрии убрали с 27,4 тыс. га, что составляет 50,2% от плана, намолотили 116,7 тыс. т при средней урожайности 42,5 ц/га (в прошлом году она составляла 33,6 ц/га). Озимый рапс на зерно убрали с 276,1 тыс. га, что составляет 89,6% к уборочной площади, намолотили 728,3 тыс. т при средней урожайности 26,4 ц/га.

Лен вытереблен на 33,2 тыс. га, что составляет 74,9% уборочной площади. Оборачивание лент льна выполнено на 11,3 тыс. га (33,9% к вытеребленному), когда за этот же период в прошлом году - лишь на 9,86 тыс. га. Льнотреста поднята на 4,16 тыс. га (9,39% к уборочной площади).

"Помимо прочих сельхозработ мы начали готовить почву под сев озимого рапса. Уже подготовлено 236,6 тыс. га, что составляет 55,9% запланированных площадей. Озимый рапс на зерно посеяли на 13,22 тыс. га, или 3,12% от плана", - отметили в ведомстве.

Второй укос трав проведен на 805,4 тыс. га (78,9% от плана). Заготовлено 688,8 тыс. т сена (72,1% от плана), 11 618 тыс. т сенажа (86,5%) и 318,7 тыс. т силоса (1,67%).