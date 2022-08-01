В Беларуси намолотили более 1,6 млн т зерна

В Беларуси намолотили 1659,5 тыс. т зерна, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 1 августа, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 435,8 тыс. га, что составляет 20,4% запланированной площади. В Брестской области убрано 41,2% площадей от плана (142,7 тыс. га), Витебской - 4,91% (17,8 тыс. га), Гомельской - 30,8% (106,9 тыс. га), Гродненской - 19,4% (59,2 тыс. га), Минской - 17,2% (77,3 тыс. га).

Всего по стране намолочено 1659,5 тыс. т зерна при средней урожайности 38,1 ц/га. Озимого ячменя убрано 58,7 тыс. га (98,5% к уборочной площади), намолочено 300,4 тыс. т при средней урожайности 51,2 ц/га. Пивоваренный ячмень убрали с 17 тыс. га, что составляет 31,1% от плана, намолотили 71,4 тыс. т при средней урожайности 42 ц/га. Озимый рапс на зерно убрали с 198,2 тыс. га, что составляет 64,3% к уборочной площади, намолотили 493,7 тыс. т при средней урожайности 24,9 ц/га. Лен на сельхозугодьях Беларуси вытереблен на 24,2 тыс. га, что составляет 54,7% уборочной площади.

Второй укос трав проведен на 726,1 тыс. га (71,1% от плана). Заготовлено 635,5 тыс. т сена (66,5% от плана), 11 318,5 тыс. т сенажа (84,3%) и 300,9 тыс. т силоса (1,58%). Всего заготовлено 3578,6 тыс. т единиц травяных кормов, что составляет 37,5% от плана.