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Экономика

В Беларуси намолотили 7 млн тонн зерна

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В Беларуси намолотили 7 млн тонн зерна

В Беларуси намолотили 7 млн т зерна. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"Сегодня утром белорусские аграрии перешли рубеж в 7 млн т зерна", - сказали в ведомстве.

По оперативным данным Минсельхозпрода, в Брестской области уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) завершилась. В Витебской области убрано 74,5% площадей (264,7 тыс. га), Гомельской - 89,7% (305,5 тыс. га), Гродненской - 86,8% (264,9 тыс. га), Минской - 89,3% (400,7 тыс. га), Могилевской - 83,3% (276,1 тыс. га). Закончить массовую уборку в Беларуси планируют до 25 августа.

Урожайность зерновых в этом году фиксируется выше прошлогодней на аналогичную дату. Кукуруза, гречиха и просо убираются позже, они также внесут свой вклад в общий урожай.

Объем закупок зерна для государственных нужд на 2022 год составляет 811,4 тыс. т.

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