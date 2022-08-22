В Беларуси намолотили 6,7 млн тонн зерна

В Беларуси намолотили 6,7 млн т зерна. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным оперативной информации, на утро 22 августа в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,812 млн га, что составляет 85,2% от плана. В Брестской области убрано 99,9% площадей (346 тыс. га), Витебской - 71,4% (253,6 тыс. га), Гомельской - 87,7% (298,9 тыс. га), Гродненской - 84,1% (256,7 тыс. га), Минской - 87,1% (390,7 тыс. га), Могилевской - 80,5% (266,8 тыс. га).

В стране намолочено 6,779 млн т зерна при средней урожайности 37,4 ц/га. Урожайность выше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2021 году она составила 30,7 ц/га.

Озимый рапс на зерно убрали с 302,2 тыс. га, что составляет 98,1% к уборочной площади, намолотили 803,6 тыс. т при средней урожайности 26,6 ц/га.

Пивоваренный ячмень убрали с 41,8 тыс. га - это 76,5% от плана, намолотили 159,3 тыс. т при средней урожайности 38,1 ц/га, а в прошлом году на этот период было 32,2 ц/га.

Лен вытереблен на 43,7 тыс. га, что составляет 98,7% уборочной площади.

Второй укос трав проведен на 867,9 тыс. га (85% от плана). Заготовлено 742,5 тыс. т сена (77,7% от плана), 11,928 млн т сенажа (88,8%) и 388,2 тыс. т силоса (2,03%).