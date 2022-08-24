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В Беларуси намолочено свыше семи миллионов тонн зерна

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В Беларуси намолочено свыше семи миллионов тонн зерна

На эту же дату в прошлом году валовой сбор составил более шести миллионов двухсот тысяч, причем оставалось убрать всего лишь 2,5 процента полей, пишет СБ. Сегодня урожай нужно снять еще с 12 процентов уборочной площади, и он приблизит республику к восьмому миллиону.

— Планируем за счет оставшихся гектаров в общей сложности по колосовым культурам выйти на восемь миллионов тонн зерна. В дальнейшем значительно возрастет намолот за счет уборки кукурузы, — комментирует начальник управления растениеводства Минсельхозпрода Василий Ядловский.

Нынешняя кампания как никогда напряженная. Параллельно с зерновыми аграрии обмолачивают маслосемена рапса, одновременно готовят почву под посев этой крестоцветной и других культур, сеют озимые, убирают лен, заготавливают корма. И если Брестская область завершила жатву зерновых и зернобобовых, то рапса осталось к уборке 3,6 процента, посеяно его под зиму 82 процента к планируемой площади. На комбинаты хлебопродуктов, в свои закрома брестчане отправили 1378,2 тысячи тонн зерна. Четыре района получили его свыше 100 тысяч тонн каждый.

Всего же в республике 16 районов-тысячников: по четыре — в Минской, Гродненской, Брестской, по два — в Витебской и Могилевской областях. В Гродненском районе собрали 222 тысячи тонн хлеба, и это не предел. К слову, в Гродненской области рекордная урожайность — 51,3 центнера с гектара, что на 14,7 центнера выше прошлогодней.

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