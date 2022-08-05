В Беларуси намолочено почти 2,5 миллиона тонн зерна – убрано около трети площадей
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На утро 5 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) по стране убраны с 31 процента площадей. Намолочено почти 2,5 миллиона тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
В Брестской области убрано 55 процентов полей, в Витебской – 14, Гомельской – 42, Гродненской – 25, Минской – 27, Могилевской – 23.
Средняя урожайность – 37,4 центнера с гектара. Это более чем на 5 выше прошлогоднего.
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