В Беларуси намолочено более полумиллиона тонн зерна кукурузы

На 17 октября в стране убрано 28 процентов запланированных площадей кукурузы на зерно. Намолочено 557 тысяч тонн. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Всего зерна с учетом колосовых, зернобобовых и кукурузы по стране намолочено 8 миллионов 565 тысяч тонн. Год назад показатель был 7 миллионов 183 тысячи.

Завершается уборка льна. Треста поднята с 98 процентов площадей. Брестская, Гродненская и Минская области эту работу завершили. Считанные гектары остались в других регионах. Заготовлено 143 тысячи тонн тресты. Год назад была 121 тысяча.

Убрано 55 процентов сахарной свеклы. Накопано 2 миллиона 181 тысяча тонн сладкого корня. Убрано 85 процентов картофеля, собрано 677 тысяч тонн клубней.