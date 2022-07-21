В Беларуси намолочено более 328 тысяч тонн зерна нового урожая

По информации Минсельхозпрода, на утро 21 июля в Беларуси убрано 70,2 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы, гречихи, проса), что составляет 3,28% от уборочной площади. В том числе за вчерашний день аграрии убрали порядка 11 тыс. гектаров.

Намолот зерна составил 328,1 тыс. тонн, в том числе 107 тыс. тонн получили на Брестчине, 106,5 тыс. тонн – на Минщине. Урожайность в среднем по стране – 46,7 центнера с гектара (на 12,4 центнера больше, чем в 2021-м). Стоит отметить, что все регионы плюсуют по урожайности: в Брестской области – 41,6 ц/га (36,1 центнера на круг получили в прошлом году), в Витебской – 33 ц/га (30,7 ц/га), в Гомельской – 32 ц/га (23,6 ц/га), в Гродненской – 59,5 ц/га (45,3 ц/га), в Минской – 52,3 ц/га (41,6 ц/га), в Могилевской – 36,1 ц/га (34,2 ц/га).

Озимый ячмень убран на площади 50,2 тыс. гектаров, что составляет 84,2% от уборочной площади. В том числе за вчерашний день прибавили 4,75%. Если положительная тенденция сохранится и не помещает погода, то за несколько дней уборка ячменных полей будет завершена. На сегодняшнее утро намолочено 260,1 тыс. тонн (на 21 июля 2021-го было 132,2 тыс. тонн). Средняя урожайность по стране составляет 51,8 ц/га, по Гродненской области – 60 ц/га (наивысший показатель на сегодняшнее утро).