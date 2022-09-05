В Беларуси намолочено 9 миллионов тонн зерна

На 5 сентября во всех категориях хозяйств намолочено 9 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и рапса -- на 1,5 миллиона больше, чем годом ранее. Минская область преодолела рубеж 2 миллионов тонн колосовых в сельхозорганизациях. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) убраны на площади 2 миллиона 134 тысячи гектаров -- 98,1 процента к плану. Осталось 40 тысяч гектаров, в основном поздних культур -- гречихи и проса. Их площади в этом году значительно увеличены, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок своей крупой.