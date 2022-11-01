В Беларуси намолочено 10 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы

В Беларуси намолочено 10 млн т зерна с учетом рапса и кукурузы. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешик.

"Десятый миллион тонн зерна уже есть. Намолочено чуть более 9 млн т зерна колосовых культур вместе с кукурузой и свыше 900 тыс. т рапса", - рассказал Николай Лешик.

На утро 1 ноября зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) в Беларуси убраны на 2,32 млн га, что составляет 96,5% от плана.

Кукурузу на зерно в Беларуси убрали с 151,5 тыс. га (64,4%), намолотили 1,046 млн т при средней урожайности 69 ц/га. Кукурузу на силос и зеленый корм убрали с 926,9 тыс. га, что составляет более 90% от запланированной площади.

Сахарная свекла убрана на площади 75,7 тыс. га, что составляет 81% к плану. Ее собрано уже более 3,3 млн т. Картофель в сельхозорганизациях убрали с 25,7 тыс. га площадей, или 99,1% от запланированного, собрано 777,5 тыс. т. Другие овощи убраны с 5,25 тыс. га площадей - это 77,9% от плана.