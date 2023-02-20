В Беларуси налаживается серийный выпуск беспилотников

И в таких условиях Беларусь вынуждена быть готовой к любому сценарию развития событий. Ряд задач стоит перед военно-промышленным комплексом. Одни из ключевых – создание беспилотников и средств борьбы с ними.

Еще осенью образцы показали Главе государства, сейчас налаживается серийный выпуск. Причем речь о сотнях аппаратов. Ставка – на замкнутый производственный цикл. Не просто производить все детали и собирать беспилотник, но иметь возможность его ремонтировать.

Александр Воробей, заместитель директора по развитию предприятия «558-й Авиационный ремонтный завод»: «У нас есть все: начиная от оптических систем, которые производят разведку, причем качество этих систем – оно даже превосходят некоторые зарубежные аналоги. У нас есть предприятия, которые разрабатывают пилотажные комплексы, радиолинии управления этих аппаратов разрабатывают. Сейчас мы находимся на этапе создания даже двигателей для беспилотных летательных аппаратов. В свое время было принято, что на земном шаре только ряд предприятий выпускало двигатели, такая задача уже поставлена».

По прогнозам к 2025 году беспилотников в мире будет более 90 миллионов. Боевые машины, в скором времени, если и не заместят, традиционные средства борьбы, то уж точно будут на вооружении каждой армии. Но какими бы ударными они не были, стратегия нашей страны – исключительно оборонительная. Это не раз подчеркивал Президент.

по материалам ОНТ