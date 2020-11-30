Более 1,1 тыс. доноров наградят во время республиканской акции "Ганарымся донарамi!". Такая информация размещена на сайте Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщает БЕЛТА.

Акция стартовала в РНПЦ 26 ноября. При содействии Белорусского общества Красного Креста в теплой и дружеской атмосфере прошло торжественное мероприятие по награждению доноров крови, ее компонентов знаками отличия Министерства здравоохранения "Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь".

Далее мероприятия по чествованию почетных доноров пройдут по всей Беларуси. Всего за время акции в Беларуси наградят более 1,1 тыс. доноров крови и ее компонентов. "Награждение знаком отличия - это признание государством благородного вклада в развитие донорства крови и ее компонентов", - говорится в сообщении.

Основная цель республиканской акции - особо отметить тех доноров, которые внесли достойный вклад в развитие добровольного донорства и популяризацию донорства крови, ее компонентов.

Для присвоения почетного звания "Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь" должно быть не менее 20 безвозмездных донаций крови (плазмы, лейкоцитов, тромбоцитов - не менее 40) либо 40 возмездных донаций крови или 80 донаций компонентов крови.