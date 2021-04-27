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COVID-19

В Беларуси начнут выдавать сертификат о вакцинации против COVID-19

mogilevnews 141 0

В Беларуси начнут выдавать сертификат о вакцинации против COVID-19

Министерство здравоохранения приняло решение о выдаче гражданам, прошедшим вакцинацию против COVID-19, сертификата о вакцинации, сообщает Минздрав. Сертификат будет выдаваться по желанию гражданина, планирующего выезд за пределы страны.

В связи с тем, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются, такой документ, возможно, будет необходим гражданам Республики Беларусь для поездок за границу. Сертификат выдается в пункте проведения вакцинации на платной основе по желанию гражданина, планирующего выезд за пределы страны в течение года.

В документ будет внесена информация о проведении профилактических прививок против COVID- 19, подтверждающая проведение вакцинации-1 и вакцинации-2. Гражданам, которые не планируют выезжать за границу, предусмотрено внесение информации о проведении профилактических прививок против COVID-19 в медицинские документы пациента с выдачей выписки из медицинских документов, подтверждающей проведение вакцинации-1 и вакцинации-2.

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