В Беларуси начинается вакцинация населения российской вакциной “Спутник V”

Министерство здравоохранения Беларуси, Министерство здравоохранения России и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Сегодня первая партия вакцины прибыла в Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что "иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидпроцессом. Сегодня у нас начнется новый этап - массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке".

По его словам, в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь, закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину. Дмитрий Пиневич также добавил, "мы благодарим российскую сторону за активное взаимодействие и стратегическое сотрудничество в решении этого вопроса".

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что быстрый доступ Беларуси к российской вакцине стал возможен благодаря эффективной работе белорусской регуляторной системы. "Важно подчеркнуть рациональный подход страны-соседки к локальным клинисследованиям вакцин. Протокол проведенного в стране клинисследования позволил в короткие сроки подтвердить валидность обширных российских данных клинического изучения "Спутник V" для жителей Беларуси", - сказал он.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину. "Сегодня Беларусь также стала первой страной, где начинается широкая вакцинация населения препаратом "Спутник V". Следующим этапом сотрудничества РФПИ и партнеров станет организация выпуска готовой формы вакцины в Беларуси, что существенно упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации и расширить профилактику заболевания", - заключил он.