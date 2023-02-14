В Беларуси начат серийный выпуск первых в СНГ агродронов

Китайско-Белорусское совместное закрытое акционерное общество "Авиационные технологии и комплексы", ведущий производитель пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в Республике Беларусь, признано победителем Республиканского конкурса "Лидеры цифровой экономики - 2022" в номинации "Программно-аппаратный продукт года" в категории "Агропромышленный комплекс".

Дипломом II степени отмечена уникальная разработка предприятия - беспилотный авиационный комплекс "Агродрон А60-Х" на базе БЛА мультироторного типа.

В 2022 году компания "Авиационные технологии и комплексы" выполнила большую работу по созданию новых перспективных образцов беспилотных летательных аппаратов.

Генеральный директор совместного предприятия, кандидат технических наук Юрий Леоновец отметил, что одним из интересных проектов в области беспилотной авиации, выполненных коллективом предприятия в прошлом году, была работа по созданию инновационного комплекса для защиты растений в сельском хозяйстве на базе беспилотного летательного аппарата, которая осуществлялась в рамках Государственной научно-технической программы "Цифровые технологии и роботизированные комплексы" на 2021-2025 годы (подпрограмма "Роботизированные комплексы и системы").

Команда компании разработала беспилотный авиационный комплекс "Агродрон А60-Х" на базе БЛА мультироторного типа, предназначенный для внесения средств защиты растений по технологии ультрамалообъемного опрыскивания (УМО 5-10л/га).

- На рынке сегодня много разработок, которые похожи на наш проект, в основном зарубежных, - заметил Юрий Леоновец. - Мы создали первый отечественный комплекс и организовали серийное производство изделий данного типа в Союзном государстве и странах СНГ. Наш комплекс учитывает все достоинства и недостатки аналогичных продуктов, которые есть на рынке. Это серьезный труд нашей команды на протяжении нескольких последних лет. Это - полеты в любую погоду, испытания, работа над ошибками, это путь к становлению и успеху и, самое главное, получение новых компетенций, которые мы с изготовлением этого продукта достигли. Что касается эффективности нашего комплекса для отрасли, можно отметить следующее. "Агродрон А60-Х" - это умное изделие и ключевой элемент технологии точного земледелия в области защиты растений. Он создан для повышения производительности труда и качества агрохимической защиты сельскохозяйственных культур, в том числе в условиях, когда применение наземной техники затрудненно или нецелесообразно.

Комплекс предназначен для работы с высокими культурами (кукуруза, подсолнечник), где не хватит клиренса наземного опрыскивателя. Он не оставляет технологической колеи, которая сокращает урожайность минимум на 10% и уплотняет почву, может работать по сильно увлажненным почвам не только в дневное, но и в ночное время. БЛА производит обработку заданных посевов с производительностью 8-10 га/час.

Среди преимуществ белорусского изделия по сравнению с изделиями других производителей руководитель компании отметил быструю зарядку батарей, более мощное распыление за счет вращения форсунок роторного типа, расширенный диапазон размера капель, оптимальную ширину эффективного распыления - от 7 метров, наличие радиовысотомера для контроля высоты полета, интеллектуальное программное обеспечение, позволяющее осуществлять создание и настройку полетных заданий прямо на экране пульта управления без использования персонального компьютера и без выхода в поле, управление с помощью встроенного в пульт управления сенсорного экрана.

По словам руководителя компании, технология применения комплекса защиты растений на базе БЛА достаточно проста. Для применения требуется только информация о сельхозкультурах, которые необходимо обработать, и границах поля. После ввода исходных данных агродрон самостоятельно определяет свою миссию, включая порядок использования целевой аппаратуры и оборудования для опрыскивания растений. Фактически это робот-опрыскиватель для аграриев.

Опыт предприятия подтверждает, что использование данных технологий позволяет увеличить урожайность; значительно уменьшить количество горюче-смазочных материалов; сократить потери урожая из-за болезней. За 2022 год предприятием было обработано порядка 10 000 га полей в Республике Беларусь (ОАО "Агрокомбинат «Дзержинский", Филиал ОАО "БЕЛАЗ" - "СПК "Первомайский" и другие). Ориентировочный срок окупаемости данного изделия - 1-2 года.

Эффективность Агродрона А60-Х подтверждена "Институтом защиты растений" Национальной академии наук Республики Беларусь. Внедрение систем точного земледелия с использованием БАК позволяет более точно прогнозировать урожайность с учетом расхода удобрений, пестицидов, посевного материала, топлива, затрат труда, а также оптимизировать структуры пахотных и посевных площадей, севооборота.

Как отметил генеральный директор, опыт применения агродрона также показывает ряд преимуществ перед традиционными (наземными) средствами: невысокие затраты по использованию и наземному обеспечению, высокая производительность и точность обработок, простота использования. Комплекс идеален для обработки мелкоконтурных полей и полей со сложной геометрией, которые преобладают в Республике Беларусь.

Предприятием получен патент Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) на промышленный образец АГРОДРОН.

Агродрон А-60X был впервые представлен на Международной выставке "БЕЛАГРО-2022", на российско-белорусской выставке, посвященной Дню единения России и Беларуси, а также в рамках практических семинаров "День поля - 2022" и Международной недели бизнеса в Республике Башкортостан. Агродрон А60-Х признан победителем Республиканского конкурса "Лидеры цифровой экономики - 2022" в номинации "Программно-аппаратный продукт года".

Руководитель СЗАО "Авиационные технологии и комплексы" добавил, что по изделию "Агродрон А60-Х" предприятие уже имеет солидный портфель заказов как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.

Эксперты конкурса высоко оценили разработку компании "Беспилотный авиационный комплекс "Агродрон А60-Х" на базе БЛА мультироторного типа". Они в своем заключении указали, что "отличительной особенностью продукта является применение технологии ультрамалообъемного опрыскивания (УМО 5-10 л/га), что бесспорно способствует улучшению экологической обстановки на сельскохозяйственных полях и экономии химических средств. Другие особенности использования данного решения являются следствием широко применяемых в точном земледелии БПЛА".

Жюри также отметило, что цифровое точное земледелие - активно развивающаяся область, в том числе в Беларуси. "На данный момент на предприятии налажено первое серийное производство изделий данного типа в Союзном государстве и странах СНГ. Кроме того, предприятие занимается цифровой аэрофотосъемкой сельхозугодий с применением беспилотных летательных аппаратов в целях получения цифровых карт полей, оценки и прогноза урожайности и др. За 2022 год предприятие выполнило работы с использованием беспилотных аппаратов на площади около 10000 га, от применения продукта ожидается увеличение урожайности, значительное уменьшение горюче-смазочных материалов, а также сокращение потерь урожая из-за болезней растений".

Китайско-Белорусское совместное закрытое акционерное общество "Авиационные технологии и комплексы", созданное по инициативе Национальной академии наук Республики Беларусь, специализируется на производстве и обслуживании сверхлегких летательных аппаратов (автожиров), а также беспилотных авиационных комплексов различных типов (самолетного, мультироторного и комбинированного), в том числе сельскохозяйственного назначения (агродронов). В зависимости от поставленных задач выпускаемые БЛА оснащаются сменными целевыми нагрузками: видеокамера высокого разрешения, инфракрасная камера, лазерный дальномер, gnss-оборудование или комбинация перечисленных нагрузок.

В 2020 году ЗАО "АТК" приступило к производству уникальной авиационной винтокрылой техники, соединяющей в одном летательном аппарате возможности самолета и вертолета -гиропланов.

Предприятие имеет большой и успешный опыт выполнения работ по аэрофотосъемке и мониторингу местности с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА), а также обработке данных, получаемых с применением БЛА в интересах различных отраслей народного хозяйства.

Центр размещения предприятия находится в Индустриальном парке "Великий камень", 33-м резидентом которого и является ЗАО "АТК". Предприятие имеет три производственно-испытательныe площадки.

Вся продукция выпускается на основе собственных разработок, основная концепция которых - совершенствование показателей надежности функционирования, продолжительности и дальности полетов разрабатываемой техники.

БЕЛТА