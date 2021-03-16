В Беларуси началась вакцинация китайской вакциной от COVID-19

Вакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinopharm началась в Беларуси, первым местом, где использовали вакцину, стала 36-я поликлиника в Минске, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.
Ранее в ведомстве сообщали, что в феврале в Беларусь прибыла первая партия китайской вакцины в размере 100 тысяч доз.
"В Беларуси началась вакцинация китайской вакциной SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.
Отмечается, что около двух недель препарат проходил в Беларуси лабораторный контроль, в процессе которого эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности. При этом первым учреждением здравоохранения страны, где использовали китайскую вакцину, стала 36-я поликлиника в Минске.
В сообщении приводятся слова главы минздрава республики Дмитрия Пиневича, который, в частности, отметил, что первыми прививку от коронавируса получат медики, педагоги и соцработники. По данным министерства здравоохранения, первый привитый вакциной компании Sinopharm - профессор Михаил Петрович.
"Специалисты обсуждают вопрос локализации производства (китайской вакцины – прим.) в нашей стране. Возможно, это произойдет на базе индустриального парка "Великий камень", - приводит слова Пиневича пресс-служба минздрава в Telegram-канале ведомства.
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