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В Беларуси началась уборка кукурузы на зерно

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В Беларуси началась уборка кукурузы на зерно

В Беларуси началась уборка кукурузы на зерно. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) в сельскохозяйственных организациях убраны на 2,157 млн га, что составляет 86,9% от плана. В Брестской области убрано 88,7% площадей (356,8 тыс. га), Витебской области - 97,5% (350,1 тыс. га), Гомельской - 81,9% (350,2 тыс. га), Гродненской - 87,3% (310,4 тыс. га), Минской - 84,1% (454,9 тыс. га), Могилевской - 84,5% (335,6 тыс. га).

Кукурузу на зерно в Беларуси убрали с 2,8 тыс. га, намолотили 22,4 тыс. т при средней урожайности 80,2 ц/га. Рапс на полях убрали с 352,5 тыс. га, что составляет 98,3% к уборочной площади, намолотили 888 тыс. т при средней урожайности 25,2 ц/га. Без учета этой культуры всеми категориями хозяйств намолочено 8,186 млн т зерна.

Также в Беларуси убрали просо на 8,77 тыс. га, или 75,2% от запланированной площади, намолотили 19,8 тыс. т с урожайностью 22,6 ц/га. Гречиха убрана на 24,1 тыс. га (69,7%), намолочено 32,7 тыс. т при урожайности 13,6 ц/га.

Сахарная свекла убрана на площади 5,29 тыс. га, что составляет 5,74% к плану. Картофель убрали с 4,19 тыс. га - это 16,1% к плану.

Объем закупок зерна для государственных нужд на 2022 год составляет 811,4 тыс. т.

По материалам БЕЛТА

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