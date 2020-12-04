В Беларуси началась разведка новых залежей нефти

Белорусские нефтяники впервые приступили к масштабным геологоразведочным работам в южной части Припятского прогиба. По оценкам, здесь могут находиться новые залежи черного золота. Извлекаемые запасы перспективных объектов могут составить более 14 миллионов тонн углеводородов. Притоки пластовых флюидов, которые были получены при испытаниях, свидетельствуют о хороших коллекторских свойствах пород. Определены три наиболее перспективных участка для проведения сейсморазведки.

Как подчеркнул Петр Повжик, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть", зона геологического интереса специалистов находится на незначительном удалении от МНПЗ - в 70 километрах. В перспективе, это позволит всю добытую нефть из этого региона направлять на Мозырский НПЗ и загружать его мощность хорошей, высококачественной нефтью.

Подготовлена целая программа полевых сейсморазведочных работ в современной технологии 3D. Она рассчитана на ближайшие 5 лет. За это время исследования проведут на территории в три тысячи квадратных километров.